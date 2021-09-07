Çankaya'da "El Emeği Şenliği" - Son Dakika

Çankaya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Kadın Emeği Festivali"nin ardından Ahlatlıbel Atatürk Parkı bu hafta sonu da "El Emeği Şenliği" düzenleyecek. "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında yaklaşık 150 kadın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunacak.
Çankaya Belediyesinin, kadın kooperatifleri iş birliği ile hayata geçirdiği "Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında sürdürdüğü "El Emeği Şenliği" bir kez daha Çankayalılarla buluşacak. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle daha önce iptal edilen Şenlik, 10-11-12 Eylül'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılacak. Ekonomik dayanışma amaçlı yapılacak "El Emeği Şenliği"nde, 150 kadının el emeği ürünleri satışa sunulacak. Şenlikte sahne alacak Ankaralı müzisyenlere de ekonomik destek verilecek.
"Elimin Emeği Evimin Ekmeği" projesi kapsamında düzenlenen şenliğin programı şöyle:
10 Eylül
16: 30 Eylül Lambacı
19: 00 Elif Böcekli
11 Eylül
14: 00 Nilgün Kızılcı
16: 30 Nihal U. Alyurt
19: 00 Bahu
12 Eylül
14: 00 Melek Nur Orkestrası
16: 30 Özgül
19: 00 Ezgi Altun - ANKARA
Kaynak: İHA
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