Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 'Eşitlik Ayı' Başlıyor

Çankaya'da 'Eşitlik Ayı' Başlıyor

2 saat önce

Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla 'Mor Bayrak' sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'Eşitlik ve Farkındalık Ayı' programı başlatıyor.

Çankaya'da 'Eşitlik Ayı' Başlıyor, System.String[]
Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla 'Mor Bayrak' sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'Eşitlik ve Farkındalık Ayı' programı başlatıyor.

25 Şubat'ta başlayacak etkinlikler kapsamında film gösteriminden söyleşilere, ayrımcılıktan belgesele pek çok atölye ücretsiz olarak semtlerdeki Çankaya Evleri'nde düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, "Yeşil Çamdan Kadın Temsilleri", "HPV Farkındalık Atölyesi", "Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları", "Feminist Öz Savunma", "Beden Hakkı", "Flört Şiddeti", "Feminist Bir Yaşam Sürmek", "Queer Mizah" başlıklı atölyelerin yanı sıra, "Devrimde Kübalı Kadınlar", "Benim Çocuğum" ve "Utanç" filmlerinin gösterimi de düzenlenecek.

"Cinsel İstismara Karşı Çocuğu Susmaması için Güçlendir", "Çocuk İstismarına Çocuk Kitapları Üzerinden Bakmak", "Kadınların Yazı Odası" başlıklı söyleşilerin de yer alacağı etkinlikler, Zübeyde Hanım, 100. Yıl, Esat, Maltepe, Bademlidere, Cebeci, Emek, Mürsel Uluç, Sokullu, Bayraktar, Birlik ve Çiğdem Çankaya Evlerinin yanı sıra Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi Kadın Danışma ve Kadın Sığınmaevi işleyişinin de aktarılacağı programın ayrıntılı bilgisi (www.cankaya.bel.tr) adresli internet sitesinde yer alıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı İlk Bebeklerini Kucaklarına Alan Arda Turan'ın Eşinden Şaşırtan Açıklama: 4'üncü Çocuğa Kadar Ara Vermeyeceğiz

Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur Son Dakika! İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 15:17:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da 'Eşitlik Ayı' Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]