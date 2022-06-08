Çankaya'da etkili sağanak (2) - Son Dakika
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Çankaya'da etkili sağanak (2)

08.06.2022 20:43

Ankara'da etkili sağanak Botanik Park'ta etkili olan sağanak Orman manzarası ve yağmur Araçların su birikintileri içinde ilerlemesi ANKARA (AA )- Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da etkili sağanak

Botanik Park'ta etkili olan sağanak

Orman manzarası ve yağmur

Araçların su birikintileri içinde ilerlemesi

ANKARA (AA )- Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Çankaya'da etkili sağanak (2)
Çankaya'da etkili sağanak (2)
Çankaya'da etkili sağanak (2)
Çankaya'da etkili sağanak (2)

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Kaynak: AA

Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya'da etkili sağanak (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankaya'da etkili sağanak (2) - Son Dakika
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