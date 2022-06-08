Çankaya'da etkili sağanak (2)

Ankara'da etkili sağanak
Botanik Park'ta etkili olan sağanak
Orman manzarası ve yağmur
Araçların su birikintileri içinde ilerlemesi
ANKARA (AA )- Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Kaynak: AA
Ankara, su, Güncel, Son Dakika
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