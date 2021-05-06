Çankaya'da geri dönüşüm farkı - Son Dakika

Çankaya'da geri dönüşüm farkı

06.05.2021 12:16
Çankaya'da geri dönüşüm farkı, System.String[]

Çankaya Belediyesi, 525 ayrı noktada bin 500'den fazla kumbara ve konteyner ile atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, 525 ayrı noktada bin 500'den fazla kumbara ve konteyner ile atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelindeki tüm geri dönüşüm atık kumbaralarının yerini gösteren yeni haritasını yayınladı. Belediyenin web sayfasından erişebilen haritada 525 ayrı noktada bin 500'den fazla kumbara ve konteyner ile atıkların kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor. Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği kapsamında "Dönücem Ben Sana" sloganıyla pek çok projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, ambalaj atıkları sorununun kaynağında çözümlenmesi için çalışıyor. Haritada işaretlenen bölgelerdeki kumbaralarla Çankayalılar geri dönüşüme kaynağından başlayacak. Kaynağından toplama çalışmalarında konutlara öncelik veren Belediye, bin 500 olan konteyner sayısını aşamalı olarak 3 katına çıkaracak. Çankaya Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarına kendi personelini de dahil ederek sürecin aktif yönetilmesini sağlıyor. Ayrıştırma tesislerine işleme üniteleri de kurulmasını sağlayan Belediye, ambalaj atıklarını granül haline getirerek fabrikalara sevkinden elde edilen geliri de yine Çankayalara hizmet amacıyla kullanacak.

"Başka dünya yok"

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlçe genelinde olduğu gibi belediye hizmet binalarımızda da geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı toplayarak hem atıkların yeniden değerlendirilmesini hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim ve bilinç kazandırma faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu dünya, bu çevre bizim vatandaş ve birey olarak duyarlılık göstermek, sahip çıkmak zorundayız. Yaşanan doğal felaketleri hepimiz görüyoruz. Önlem almazsak yarınlara iyi bir gelecek bırakamayız. Başka dünya yok" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'da geri dönüşüm farkı
Çankaya'da geri dönüşüm farkı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da geri dönüşüm farkı - Son Dakika


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