Çankaya'da gürültüye geçit yok

Çankaya Belediyesi gürültü kirliliğiyle ilgili denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan eğlence mekanlarını denetleyen belediye ekipleri, gerekli kontrolleri yapıyor. Yasal sınırı açtığı tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımları uygulayan Çankaya Belediyesi, gürültü kirliliğinin önüne geçiyor.



Eğlence işletmelerinin daha yoğun olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor. Son iki ayda 158 şikayeti değerlendiren ve kontrollerini gerçekleştiren ekipler, "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği"ne uygun olmayan ses düzeyine neden olan iş yerlerine idari para cezası uyguladı.



Halk sağlığının ön planda tutulduğu çalışmaların sonbahar ve kış aylarında da devam edeceğini aktaran yetkililer, vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirileceğini belirtti. - ANKARA