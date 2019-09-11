Çankaya'da İklim Çevre ve Çocuk Şenliği

Çankaya Belediyesi, Avrupa Komisyonu'nun "Ufuklar 2020 Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı" (HORİZON 2020 Programı) Doğa Temelli Projeler/Çözümler (Nature4Cities Project) kapsamında "İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği" düzenleyecek.



İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği, Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocukların katılımıyla 21 Eylül'de Kuğulupark'ta gerçekleşecek.



Çankaya Belediyesi, ortaklarından olduğu, Avrupa Komisyonu tarafından HORIZON 2020 kapsamında desteklenen Doğa Temelli Çözümler konulu görünürlük faaliyetleri çerçevesinde İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği düzenleyecek. Şenlik, Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim alan çocukların ve ebeveynlerinin katılımıyla 21 Eylül'de Kuğulupark'ta gerçekleşecek.



Ankara'da ve Çankaya'da iklim krizinin etkilerini azaltmaya yönelik iklim değişikliği ile uyum ve mücadele stratejisi doğrultusunda, iklim çevre enerji alanında bir dizi projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek gündeme gelen yerel strateji dokümanlarını kendi çalışmalarının temel çıkış noktası olarak uyguluyor.



Çankaya Belediyesi, düzenleyeceği şenlikte iklim, enerji ve sağlıklı çevreler alanındaki çalışmalarını ve söz konusu projelerin çıktılarını görünür kılmayı amaçlıyor. Çocukların gözüyle iklim meselesine dair çözümler bulunmasını hedefleyen şenlik, ABD'nin New York kentinde 23 - 25 Eylül 2019 tarihlerinde toplanacak Birleşmiş Milletler 'İklim Hareketi Zirvesi 2019' toplantısına denk gelmesi açısından da önem taşıyor.



Zirvenin ve iklim tartışmalarının gündemde olacağı bir dönemde, Çankayalı çocukların iklim ve çevre alanındaki duyarlılıklarını öne çıkaracak İklim, Çevre ve Çocuk Şenliği, kamuoyuna daha yaşanabilir bir çevre için mesajlar verecek. Şenlikte, iklim ve çevre, geri kazanım ve su atölyeleri yanında yürüyen ağaçlar, yarışmalar ve oyunlarla hızla değişen iklim sorununa farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. - ANKARA