Çankaya'da ilaçlama kışın da devam edecek

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri, kış aylarında da çalışmalarını aralıksız sürdürecek.



Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi zararlılara karşı aralıksız çalışan Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi, kışın da çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Havaların soğumasıyla daha sıcak dinlenme ve üreme yerleri olan kanalizasyonlara çekilen sineklere yönelik ilaçlamaya devam eden ekipler, 30'a yakın jit alanında (sulak alan, bataklık, çöp) da çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sınırlarında bulunan 123 mahallenin tamamında kanalizasyonlarda kemirgen ve uçkun mücadelesi yapan ekipler, talepte bulunan kamu kurumlarında ve ibadethanelerde de dezenfeksiyon çalışması yapıyor



Yaz dönemi 24 saat aralıksız 4 vardiya halinde çalışan İlaçlama Birimi ekipleri, kış boyunca 3 vardiya olarak hizmet veriyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini verdi. - ANKARA