Son Dakika Haberleri: Çankaya'da istihdama yönelik eğitimler devam ediyor
Son Dakika Güncel Çankaya'da istihdama yönelik eğitimler devam ediyor

Çankaya'da istihdama yönelik eğitimler devam ediyor

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde vatandaşlara meslek edindirme amaçlı dikiş, sekreterlik ve kat hizmetleri alanında eğitim vererek, çeşitli sektörlerde istihdam edilmelerine olanak sağlıyor.

Çankaya'da istihdama yönelik eğitimler devam ediyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, İŞKUR ile imzaladığı protokol çerçevesinde vatandaşlara meslek edindirme amaçlı dikiş, sekreterlik ve kat hizmetleri alanında eğitim vererek, çeşitli sektörlerde istihdam edilmelerine olanak sağlıyor.


Çankaya Belediyesi, işe girecek vatandaşlarla özel sektör arasında köprü vazifesi gördüğü iş ve istihdam merkezli eğitimlerine devam ediyor. 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan İş ve İstihdam Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından düz dikiş, sekreterlik ve kat hizmetleri eğitimleri veriliyor. Çankaya Belediyesinin İŞKUR'la imzaladığı protokol çerçevesinde istihdam olanağı sağladığı kursiyerlerin eğitim süresi boyunca yol ve yemek ücretleri de karşılanıyor. Kursiyerler, eğitimlerin ardından aldıkları sertifikalar ile özel sektörde istihdam ediliyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde dikiş, sekreterlik, kat hizmetleri, girişimcilik, modelistlik, çocuk gelişimi, hasta-yaşlı bakımı birimlerinde eğitim alan 5 bin vatandaş, sertifika alarak istihdam olanağına kavuştu. Belediyelerin en büyük görevinin vatandaşlara hizmet olduğunu dile getiren Başkan Taşdelen, İş ve İstihdam Merkezi'nin önemini vurguladı. Taşdelen, "Vatandaşlarımızın istihdamı konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İŞKUR ile imzaladığımız protokol çerçevesinde vatandaşların çalışacakları bir işe sahip olmaları bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanın bu haramdır" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 59 uzman yardımcısı alınacak Şehit cenazesinde uygulanan protokol dikkat çekti Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da istihdama yönelik eğitimler devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]