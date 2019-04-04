Son Dakika Haberleri: Çankaya'da Kadın Muhtar Sayısı 48'e Çıktı

Çankaya'da Kadın Muhtar Sayısı 48'e Çıktı

57 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, bir önceki yerel seçimde 33 olan kadın muhtar sayısı 48'e çıktı.

Çankaya'da Kadın Muhtar Sayısı 48'e Çıktı, System.String[]
Ankara'nın Çankaya ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, bir önceki yerel seçimde 33 olan kadın muhtar sayısı 48'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 123 mahallede muhtar adaylığı seçimleri yapıldı.

İlçede, 2014 yerel seçimlerinde 124 mahallenin 33'ünde kadın muhtar adayı kazandı. Bu seçimde ise kesin olmayan sonuçlara göre, 123 mahallenin 48'inde kadın muhtar adayı başarı elde etti.

Buna göre, ilçede görev yapan kadın muhtar oranı yüzde 38'e yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Ankara, Çankaya, Güncel
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