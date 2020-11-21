Çankaya'da kadın yazarlar haftası online yapıldı - Son Dakika

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle rol model olan ve kadını her zaman destekleyen Çankaya Belediyesi, kadın yazarlar haftasını koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirdi. "Zor Zamanda Yazmak" konulu çevrimiçi söyleşinin moderatörlüğünü ise yazar Eser Köker yaptı.

Ayşe Başak Kaban'ın Ne Malum?, Eda Çakmak'ın Kural Tanımayan bir Moda Kılavuzu, Hande Ortaç'ın Üç İki Bir Kayıt, Nesibe Çakır'ın Kadınlar ve Başka Evrenler, Pamuk Yıldız'ın Kapının Dışında kitaplarının yer aldığı 4. Kadın Yazarlar Haftası, 5 kadın yazarın katılımıyla yapıldı. Her yıl katılan kadın yazarların kitaplarının ücretsiz verildiği etkinlikte bu yıl kitaplar Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden temin edilebilirken, Kadın Yazarlar Haftası söyleşisi, Çankaya Belediyesi Youtube kanalından izlenebilecek. - ANKARA