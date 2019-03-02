Çankaya'da Kış Dönemi İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri kış aylarında da çalışmalarına devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri kış aylarında da çalışmalarına devam ediyor.



Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri kış aylarında da çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde kışlak mücadelesine devam eden ekipler, 124 mahallede sivrisineklerin dinlenme alanları olan kanalizasyonlarda sıcak sisleme çalışmaları yaptı. Ekipler aynı zamanda kemirgen mücadelesini de sürdürüyor.



Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına bahar dönemi başlayacak olan ekipler, Çankaya'ya bağlı Tohumlar, Evciler, Karahasanlı, Çavuşlu, Kömürcü, Yayla, Akarlar köylerinde de çalışmalarına devam ediyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 440 22 69 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi. - ANKARA

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