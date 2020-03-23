Çankaya'da koronavirüsle etkin mücadele sürüyor - Son Dakika
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Çankaya'da koronavirüsle etkin mücadele sürüyor

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadale kapsamında, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Çankaya'da koronavirüsle etkin mücadele sürüyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadale kapsamında, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadalede yoğun olarak kullanılan cadde, meydan ve kamusal alanlar titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Çankaya Belediyesinin Temizlik, Park Bahçeler ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinden oluşan ekipler tarafından ilçenin cadde ve kamusal alanlarında mikrop ve virüsleri yok eden antiviral özelliğe sahip aktif yüzey temizlik ürünleri ile dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamında ilçedeki cadde ve sokakların yanı sıra parklar, mahalle muhtarlıkları, taksi durakları, pazaryerleri, metro ve otobüs durakları gibi alanlarda da dezenfekte işlemleri sürüyor.

Eczaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ise bugün itibariyle dezenfekte çalışmalarına başlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, koronavirüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, burada en önemli noktanın evde kalmak olduğunu vurguladı.

"Tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz, ilçenin tamamında yoğun bir temizlik ve dezenfekte çalışması sürdürüyor." diyen Taşdelen, bu süreçte tüm vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:02 Kaynak: AA

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