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Çankaya'da köşe bucak temizlik

56 dakika önce

Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra semt ve mahallelerdeki büyük alanlarla, pazar yerleri ve ibadethanelerde toplu temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çankaya'da köşe bucak temizlik, System.String[]
Çankaya Belediyesi, günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra semt ve mahallelerdeki büyük alanlarla, pazar yerleri ve ibadethanelerde toplu temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, toplu temizlik ile sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar baştan aşağı temizlenirken 10 Haziran haftasından itibaren Kırkkonaklar, Ayrancı, Çayyolu Yıldız, Emek, Kızılay, Bahçeli ve Maltepe'de 8 büyük bölge ve mahallede toplu temizlik çalışmaları tamamlandı. Çankaya Belediyesi Şenol Güneş Spor Tesisinde de temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Yeni haftada ise 6 büyük alanda temizlik çalışması planlayan ekipler, 19 Haziran'da ODTÜ'de, 20 Haziran'da Çayyolu'nda, 21 Haziran'da Bahçeli'de 23 Haziran'da Kızılay'da, 24 Haziran'da Seyran'da, 25 Haziran'da ise Esat bölgesinde çalışmalarına devam edecek.

Amaç sağlıklı ortam

Vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla pazar yerlerinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları da bölgenin ve pazarın durumuna göre gece-gündüz sürüyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Maltepe, Kızılay, Çankaya Belediyesi, Güncel
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