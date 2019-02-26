Çankaya'da Köşe Bucak Temizlik Sürüyor

Çankaya Belediyesi günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra pazar yerleriyle ibadethanelerin hijyenik hale getirilmesi ve toplu temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesi günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra pazar yerleriyle ibadethanelerin hijyenik hale getirilmesi ve toplu temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, toplu temizlik ile sağlıklı bir kent ortamı sağlamak için çalışıyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar baştan aşağı süpürülürken; son olarak, toplu temizlik çalışmalarında Bahçelievler'den Cebeci'ye, Ayrancı'dan Maltepe'ye 4 büyük bölge ve mahalle köşe bucak temizlendi.



Vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla pazar yerlerinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları da bölgenin ve pazarın durumuna göre gece-gündüz sürüyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor. - ANKARA

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