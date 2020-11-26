Çankaya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Çankaya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi yapıldı.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ile yetkililerin katıldığı denetimlerde, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirler incelendi.

Esnaftan kurallara uyum konusunda destek istenen denetimde, Çankaya Kaymakamı Buhara, esnaf ve müşterilerle selamlaşarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugünden itibaren ülke genelinde 4 gün süresince vali ve kaymakamların koordinasyonunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uyulup uyulmadığının yoğun şekilde denetleneceğini vurgulayan Buhara, vatandaşların kurallara uyduğunu görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını hatırlatan Buhara, "Denetlenecek yerlerde kurallara uymayanlar varsa, cezai işlem ve uyarı görevimizi yerine getireceğiz. Uyanlara da teşekkür edeceğiz. Bu süreci hep birlikte gayret ettiğimizde, kendimize düşen görevi yerine getirdiğimizde bertaraf edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.