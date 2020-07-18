Çankaya'da Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

Çankaya'da Kurban Bayramı hazırlıkları

Çankaya Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı öncesi ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanındaki hazırlıklar tamamlandı.

Çankaya Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Kurban Bayramı öncesi ilçede kurulan kurban satış ve kesim alanındaki hazırlıklar tamamlandı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilkent Mahallesi'nde (Mühye) kurulan kurban satış ve kesim alanında Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler alındı. Çadırlar arası mesafe 2 metre olurken kurban satış ve kesim alanına giriş ise tek kapıdan yapılacak. Maskesiz girişe izin verilmeyecek alanda vatandaşların ateş ölçümü de yapılacak. Ayrıca alanda 8 metrekareye bir alıcı ve bir satıcı düşecek, kesim alanına aynı aileden en fazla 4 kişi alınacak.

Kurban Bayramı boyunca yaşanması olası kazalara karşı ambulans ve sağlık görevlilerinin hazır bulunacağı alanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çadırlar arası 2 metre mesafe olacak şekilde toplam 109 çadır kuruldu.

Çadırlara dezenfektan, kolonya ve maske bulundurma zorunluluğu ile alıcı ve satıcı arasında pazarlık için tokalaşmama şartı getirildi. Satın aldığı kurbanı farklı yerde kesecek vatandaşların, kurbanlıklarını arife akşamına kadar almaları gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında bayram boyunca alandan hayvan çıkışına izin verilmeyecek.

Kurbanlıkların kesime uygun olup olmadığı konusunda denetimleri ise belediyenin veteriner hekimleri ile Çankaya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yapacak.

25 kasap hizmet verecek

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesiminin ayrı yerlerde yapılacağı alanda, 25 kasap, belediye

tarafından kurulan havalı caraskalda hizmet verecek. Yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek iki kesim alanı arasına 2 metre mesafe konulacak. Kurban kesecek vatandaşlar, zabıta personelinden randevu alabilecek.

Kovid-19 nedeniyle kesim alanında dezenfeksiyon işlemi, Kurban Bayramı süresince devam edecek. Sahiplerinden kaçan hayvanların yakalanması için kurulan 6 kişilik hayvan yakalama timi, bayram öncesi ve bayram boyunca ilçenin farklı yerlerinden gelen taleplere cevap verecek.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca talep ve şikayetlerini Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi'ne 444 06 01 numaralı telefondan iletebilecek.

Yeşilkent Mahallesi, Kurban Bayramı, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankaya'da Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika
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