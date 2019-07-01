Çankaya'da Madımak anısına tiyatro
41 dakika önce
Çankaya Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan katliamın yıl dönümü anısına Simurg Oyuncuları Tiyatrosunun sahnelediği Madımak adlı oyunu Çankayalılarla buluşturdu.
Çankaya Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:52 Kaynak: İHA
, 2 Temmuz
1993'te Sivas
'ta yaşanan katliamın yıl dönümü anısına Simurg Oyuncuları Tiyatrosunun sahnelediği Madımak adlı oyunu Çankayalılarla buluşturdu.
Çankaya Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal
Şenlikleri için Sivas'a giden aydın ve sanatçıların, göstericilerin Madımak Otelini yakması sonucu yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan katliamın yıl dönümü anısına Madımak adlı oyunu Çankayalılarla buluşturdu.
Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney
Sahnesinde gerçekleşen temsilde Simurg Tiyatrosu oyuncuları 26 yıllık acıyı Madımak'ın yıl dönümünde izleyicilerin hafızalarına taşıdı. Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü ile iki otel görevlisinin otelin yakılması sonucu hayatını kaybettiği olaylardan sağ kurtulan Serdar Doğan
'ın yazıp Cengiz Sezgin
'in yönettiği oyunun müziği Hasan Yükselir
imzası taşıyor. - ANKARA
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