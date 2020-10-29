Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı - Son Dakika

Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı

29.10.2020 19:03

Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı Çankaya Belediyesi, yapımını tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'ni hizmete açtı.

Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı

Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, yapımını tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'ni hizmete açtı. Cumhuriyet'in 97. yılında gerçekleşen spor merkezinin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Çankaya'da bir ilk olarak 2018 yılında hizmete açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi'nin ardından ikinci havuz olarak hizmete açılan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi adını ise Başkan Alper Taşdelen'in sosyal medya hesabından başlattığı kampanya sonucunda Çankayalılar verdi.

"Umarım buna benzer pek çok tesisi Ankara'nın pek çok yerinde açmış olacağız"

Açılışta bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çankayalıları biliyorum, onların güzel bir isim seçtiklerini de biliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir eseri, onun adına kurulmuş bir eser. Burada çocuklar yüzmeyi öğrenecekler, güzel bir tesis. Umarım buna benzer pek çok tesisi Ankara'nın pek çok yerinde açmış olacağız. Başta Çankaya Belediye Başkanı olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Atatürk'e onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak için çalışmamız gerekiyor"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise konuşmasında, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her sözü, her vecizesi çok anlamlı. Ama bir sözü bizim için çok önemli; 'Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' diyordu Atatürk. Ulu önderimizin bu sözü rehberliğinde 6 buçuk yıldır Çankaya'da Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki cumhuriyete sahip çıkmak, Atatürk'e onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak için çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Çankaya'da hizmetler devam edecek"

Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ve Çiğdem Mahallesi ile birlikte bölgede 8 mahalleye daha hizmet vereceğini kaydeden Taşdelen, "Çankaya'da hizmetler devam edecek Çankaya'da hizmet kervanı asla durmayacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Çankaya, yeni tesisleriyle, Çankaya Evleriyle, kreşleriyle, parklarıyla, spor merkezleriyle, kültür merkezleriyle yine yatırımda lider olmaya devam edecek. Seçimlerde söz verdiğimizden daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesi'nde inşa ettiği havuz, içerisinde 25 metre uzunluğunda ve beş kulvardan oluşuyor. 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.

Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, CHP Ankara il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı
Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı
Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı
Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çankaya'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açıldı - Son Dakika

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