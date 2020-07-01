Çankaya'da pandemi mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Çankaya'da pandemi mücadelesi sürüyor

Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, taksiler ve taksi durakları, kuaför ve berber salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Çankaya Belediyesi, korona virüse karşı düzenli olarak aile sağlığı merkezleri, taksiler ve taksi durakları, kuaför ve berber salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

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Çankaya Belediyesinin yeni tip korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, kamu kurumları, kuaför ve berber salonları gibi alanları ilaçla temizliyor. Ekipler son olarak Dikmen, Karapınar ve Ata Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezlerini dezenfekte etti.


Salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına ilk vakanın görülmesiyle birlikte başladıklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Türkiye'de açıklanan ilk vakanın ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni normale başladığımız bu süreçte yine her alanda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza yeni normale dönmekle birlikte daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını hatırlatmak istiyorum. Maske ve mesafe kuralına mutlak suretle uyalım" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da pandemi mücadelesi sürüyor - Son Dakika

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