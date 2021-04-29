Çankaya'da Ramazan dayanışması - Son Dakika

Çankaya'da Ramazan dayanışması

ANKARA - Yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları yapan Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında da vatandaşın yanında. Muhtarlıklar aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile esnafa gıda kolisi dağıtımı devam ediyor.

İlçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli olarak gıda yardımları ulaştıran Çankaya Belediyesi, Ramazan ayında da yardımlarını sürdürüyor. Belirlenen ihtiyaç sahiplerine muhtarlıklar aracılığıyla gıda kolilerini ulaştıran Belediye, sosyal dayanışmaya devam edecek.

Çankaya Belediyesinin dağıttığı gıda kolilerinde temel gıda ürünleri ile birlikte kolonya da bulunuyor. Vatandaşların yanı sıra kısıtlamalar nedeniyle işletmesini kapatmak zorunda kalan esnafa da destek elini uzatan Çankaya Belediyesi, esnaf odalarına da gıda kolisi dağıtıyor.

Taşdelen: "Halkımızın yanındayız"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirterek; "İhtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra salgın nedeniyle işyeri kapanan esnafımızın da yanındayız. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca servise tamamen kapalı olan kafe ve restoranlarda çalışan vatandaşlarımıza da gıda kolisi desteği veriyoruz. Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir. Biz, Çankaya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.