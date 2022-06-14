Yağış sonrası cadde ve sokakları su bastı. Göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede hayat durma noktasına gelirken, vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Otobüs durakları dolup taşarken, çoğu yolcu otobüslere binemedi. Evlerine gidememekten şikayetçi olan vatandaşlar ile şoförler arasında tartışmalar çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Çankaya'da sağanak yağış sonrası hayat durma noktasına geldi - Son Dakika

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