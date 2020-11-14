Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi - Son Dakika

Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi

14.11.2020 11:20
Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Arup iş birliği ile "Sağlıklı Sokaklar Projesi" hazırlıyor.

Çankaya Belediyesi, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Arup iş birliği ile "Sağlıklı Sokaklar Projesi" hazırlıyor. Proje, Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) "Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı" kapsamında yürütülüyor.

Çankaya'da yaşayan her yaştan, her kesimden vatandaşın kentteki yaşam kalitesinin artırılmasını ve kentin tüm olanaklarına eşit imkanlarla ulaşılabilmesini hedefleyen Sağlıklı Sokaklar Projesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlık 2020" temel politikasını oluşturan "Herkes için sağlık, sağlık ve sosyal hizmet politikalarında eşitlik ve yaşam boyu sağlık" ilkesine dayanıyor.

Çankaya sokaklarının kendine has dokusunu yeniden ele alarak yürütülen proje, kentte nefes alınacak, temiz, güvenli, sağlıklı alanlar yaratmayı, vatandaşlara hareket özgürlüğü sağlamayı, kentte yürümeyi keyifli hale getirecek yeşil alanlar yaratmayı, her yaşın ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Projenin hedefleri arasında, vatandaşların toplu taşımaya erişilebilirliğini kolaylaştırma, kullanılırlığını artırma ve bisiklete binmeyi teşvik ile motorlu taşıt trafiğini en aza indirerek, hava kirliliği ve gürültüyü azaltma yer alıyor.

Projenin temel hedefi ise topluluk duygusunun güçlendirilerek; temiz, güvenli, yürünebilir sokaklar ve içinde yaşadığı herkesi düşünen sağlıklı bir kent tasarımının oluşması. Kentte Sağlıklı Sokaklar oluşmasında farkındalığı artırmak, paydaş ve projede yer alan vatandaşların projeyi benimsemesi ve sürdürülebilirliğinin sağlaması için önem taşıyor.

"Herkes için sağlık" ilkesini benimseyen Çankaya Belediyesi, Arup ile iş birliği yaparak, Çankaya'da yaşayan her yaştan her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını gözeterek Çankaya'daki şehir hayatını yeniden ele alıyor. Çankaya ilçesi için yürütülen projede, 65 yaş ve üstü vatandaşların hareketini sağlayacak temiz sokaklar ve dinlenme alanları tasarlanıyor. Proje aynı zamanda engelli bireylerin şehir hayatında kendini güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde planlanıyor. Sokaklar, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin hareket özgürlüğüne sahip olabileceği, ticari olarak da esnafın destekleneceği mekanlar olarak tasarlanıyor.

Dünya çapında 35 ülkede 92 ofiste 74 yıldır uluslararası faaliyet gösteren, mimari, şehir planlama, ekonomi, sosyoloji ve sürdürülebilirlik temelinde mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren Arup iş birliğinde yürütülen Çankaya Belediyesi Sağlıklı Sokaklar Projesi, kentte sağlıklı yaşama konusunda öncü olup hem diğer şehirlere hem de dünyaya örnek olacak. - ANKARA

Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi
Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi
Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi
Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi

Birleşmiş Milletler, Çankaya Belediyesi, Birleşik Krallık, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da sağlıklı sokaklar projesi - Son Dakika


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