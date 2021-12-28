Çankaya'da sanatçıların isimleri bina girişlerinde yaşatılacak - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, ilçede yaşamış ve topluma değer katmış yazar, şair ve sanatçıların isimlerini yaşadıkları binalara plaket olarak yerleştirmeye başladı.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliği ile ilçede yaşamış şair, yazar ve sanatçıların isimleri hayattayken ikamet ettikleri binada ölümsüzleştiriliyor.

"Çankaya'da Yaşamış Yazar ve Şairlerin İzinde" projesi kapsamında ilk olarak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Fakir Baykurt, yazar Rasim Kaygusuz ve eşi öğretmen Remziye Kaygusuz, Türk halk müziği sanatçılarından Özay Gönlüm'ün isim plaketleri, Bahçelievler'de yaşadıkları binanın girişine asıldı.

Bina girişlerine yerleştirilen isim plaketlerinde yer alan karekod uygulamasını kullanan vatandaşlar, "sosyalprojeler.cankaya.bel.tr" adresine girerek, kişilere ait içerik ve görsellere de ulaşma imkanı bulabilecek.