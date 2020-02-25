Çankaya'da tarıma büyük ilgi - Son Dakika
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Çankaya'da tarıma büyük ilgi

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2020 yılının ilk dönemi başladı.

Çankaya'da tarıma büyük ilgi, System.String[]

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2020 yılının ilk dönemi başladı. Vatandaşların yoğun katılımıyla geçen derslerde uzman eğitimciler "Temel Sebze Yetiştiriciliği" ile ilgili bilgiler veriyor.


Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2020 yılı ilkbahar sezonu başladı. Mutlukent Mahallesi ile Öveçler Ata Mahallesi'nde bulunan hobi evlerinde gerçekleşen eğitimlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz verilen eğitimlerde kursiyerler, ilk derste "Yerel Tohumun Önemi Nedir?" ve "Sebze Yetiştirmek için Ortam Nasıl Hazırlanır?" konularında bilgi aldı. Kursiyerler, ikinci derslerinde ise "Tohumdan Fideye Yolculuk" ve "Sebzeler de Hastalanır" konularını öğrendiler.


Tarıma merakı olan ya da hobi olarak ilgilenmek isteyen Çankayalıların katıldığı eğitimlerin kalan derslerinde sebze yetiştirmek için ortamın hazırlanması, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek, marul ve tıbbı aromatik bitkilerin nasıl yetiştirileceği gibi konular anlatılacak.


19 Haziran'a kadar sürecek eğitimlerde evde kompost yapımı, yağmur hasadı, mantarlar ve organik pazar konuları da işlenecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Ata Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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