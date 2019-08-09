Çankaya'da temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Meclis'e damga vuran "altyapı" tartışması: Uzatmayalım, demek ki yapmamışsınız

Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti

Ahmet Hakan ile Melih Gökçek arasında "Mansur Yavaş" atışması: Dikkat et seni de satmasın