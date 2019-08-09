Son Dakika Haberleri: Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı
Son Dakika Güncel Haber

Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iş bırakarak eylem yaptı.

Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı, System.String[]


ANKARA'nın Çankaya ilçesinde belediye temizlik işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine iş bırakarak eylem yaptı.
Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan bin 250 işçi, belediye ile üye oldukları DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine eylem başlattı. İşçiler, iş bırakma çağrısı üzerine iş makineleriyle birlikte belediyenin Yeşilkent Mahallesi'ndeki şantiye alanına döndü. İşçiler, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını ileri sürerek protestoda bulundu.
Temizlik işçilerinden Serkan Şahin, Genel İş Sendikası ile Çankaya Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gece yarısı uyuşmazlıkla sonuçlandığını belirtti. Kendilerine istemedikleri bir sözleşmenin dayatıldığını öne süren Şahin, toplu sözleşmeden doğan haklarının gasbedilmeye çalışıldığını belirterek, gece yarısından itibaren iş bıraktıklarını kaydetti. Şahin, "Haklarımızı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Biz, 2019'un ocak ayından beridir çarpanları ve asgari ücretimizi alamıyoruz. Maaşlarımız eksik yatırılıyor. Toplu sözleşme sürecinde bunlar tamamıyla reddedildi. Bunların tamamını alana kadar biz bu eylemimize devam edeceğiz. Sokaklar süpürülmeyecek, parklara bakılmayacak. Haklarımızı alana kadar bu işi yapmayacağız" dedi.
Belediye ve sendika yöneticilerinin sözleşme sürecinde işçileri hiçe saydığını savunan işçilerden Alaaddin Yollu ise "Hakkımız olan çarpanlarımızı, asgari ücret farklarımızı, yemeğimizi, yolumuzu, çalışma saatlerimizin düzenlenmesini, mobbing uygulamasının bırakılmasını istiyoruz. Sendika yönetimiyle beraber, işçiyi hiçe sayarak bir sözleşme ortaya koydular ve biz bu sözleşmeye sonuna kadar karşıyız. Haklarımızı almak için sonuna kadar direneceğiz" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanı işçilerin maaşını ve ikramiyesini ödemek için yetki istedi, AK Parti ve MHP reddetti
Çankaya'da temizlik işçileri gece yarısı iş bıraktı Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u tanıttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 15:04:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya'da temizlik işçileri iş bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]