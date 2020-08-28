Çankaya'da 'toz' tepkisi - Son Dakika

Çankaya'da 'toz' tepkisi

ANKARA'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri ve İncesu mahallelerinde kabloların yer altına alınması için yapılan çalışma, sokak, araç ve binaların tozla kaplanmasına neden oldu.

Çankaya'da 'toz' tepkisi, System.String[]

ANKARA'nın Çankaya ilçesine bağlı İleri ve İncesu mahallelerinde kabloların yer altına alınması için yapılan çalışma, sokak, araç ve binaların tozla kaplanmasına neden oldu. Mahalleli, çalışmalar sırasında oluşan toza karşı önlem alınmamasına tepki gösterdi.

İleri ve İncesu mahallelerinde elektrik kablolarının yer altına alınması için yaklaşık 1 ay önce çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında yapılan kazılar ve sokak ortasında bırakılan toprak yığınları nedeniyle cadde ve sokaklarda toz bulutları oluştu. Araç ve binalar tozla kaplandı. Mahalleli, toz nedeniyle dışarı çıkamaz hale geldiklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi. Mahallelerde oturanlar, 1 aydır süren çalışma nedeniyle dükkan, araç ve evlerinin toz içinde kaldığını belirtti.'EVLERİN İÇİN TOZ DOLDU'İleri Mahallesi esnafından Ramazan Babürşah, evlerinde pencereleri bile açamadıklarını belirterek, "Kazıyorlar, bırakıyorlar. Evlerimizin içi toz doldu. Camları açamıyoruz, arabaların üstleri çamur gibi. Sorumlu bir insan gelip, bunları bir kere bile denetlemiyor mu? 1- 2 aydır bu rezilliği çekiyoruz" dedi.Mahalle bakkalı Orhan Güler de dükkan önündeki ürünlerin toz toprak içinde kaldığını dile getirerek, "Ekmek, un, bulgur gibi açıkta satılan tüm ürünleri toz toprak gelecek, diye paketleyip, satmak zorunda kalıyorum. Zaten koronavirüs var. Toz, toprak yüzünden kimse camını da açamıyor. Maskeler yüzünden zaten yeteri kadar bunaldık. Buna artık çözüm bulunulması gerekiyor. Sulama için talepte bulunduk; kimse gelmiyor, kapatılmıyor" diye konuştu.İncesu Mahallesi esnafından Ahmet Gölük ise "Mahallemizdeki toz problemi yaklaşık 1 aydır var, belki de daha fazla oldu. Arabaların üstü, dükkanların içi, her taraf toz toprak içinde. Bizim istediğimiz, sadece buraların biraz sulanması ve tozun toprağın asgariye inmesi" dedi.'ÇALIŞMALARIN TAKİBİ İÇİN EKİP KURULDU'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Aziz Murat Seyrek, alanda yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Seyrek, bölgede daha güçlü kablolarla elektriğin yer altına çekildiğini belirterek, bir firma tarafından yürütülen projenin 18 Kasım'da son bulacağını, bölgeden eski trafoların kaldırıldığını ve yeni trafolarla yeni hatların döşendiğini kaydetti. Bir yandan hat yenileme çalışmaları devam ederken bir taraftan da asfalt döşendiğini belirten Seyrek, vatandaşın şikayetlerinden sonra firmanın çalışmalarının takip edilmesi için ekip kurulduğunu kaydetti.


Çankaya, İncesu, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da 'toz' tepkisi - Son Dakika

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