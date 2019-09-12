Son Dakika Haberleri: Çankaya'da yeni yollar açıyor
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Çankaya'da yeni yollar açıyor

45 dakika önce

Çankaya Belediyesi, imara açılan ve alan düzenlemesi gerçekleştirilen yerlerde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya'da yeni yollar açıyor, System.String[]

Çankaya Belediyesi, imara açılan ve alan düzenlemesi gerçekleştirilen yerlerde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.


Çankaya Belediyesi, 11 mahalle ve 25 sokakta çalışma yaparak 2 bin 80 metrelik yeni yol açtı. İlçenin birçok noktasında yeni yol açma, boş alan temizliği ve alan düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yıl içerisinde 11 mahalle ve 25 sokakta yeni yol açım çalışmalarına koordineli bir şekilde devam ederken boş alan temizliğini de tamamlıyor.


İlçe sınırları içerisinde ulaşım kolaylığı sağlamak için bölgelerde yeni yol açma çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Ocak ayından bu yana Konutkent, Üniversiteler, Ahlatlıbel, Osman Temiz, Akpınar, Mutlukent, Yeşilkent, Beytepe, Alacaatlı, Kırkkonaklar, Yukarı Öveçler mahallelerinde 2 bin 80 metrelik yeni yolu Çankayalılara kazandırdı.


Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya'da atıl durumda bulunan ve sorun teşkil eden bölgelerde yeni yol açma çalışmalarına hız veren Belediye, program dahilinde yıl sonuna kadar çalışmalarına devam edecek. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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