Çankaya'da yine köpek saldırısı - Son Dakika
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Çankaya'da yine köpek saldırısı

10.03.2022 09:36
Çankaya'da yine köpek saldırısı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yine bir köpek saldırısı yaşandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yine bir köpek saldırısı yaşandı. Başıboş gezen köpekler eve giden öğrencilere saldırdı.

Olay, Çankaya'nın Öveçler semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler okuldan eve giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden esnaf duruma müdahale ederek çocukları köpeklerden kurtardı.

Eylül Başer adlı öğrenci, köpeklerden korktuğunu dile getirerek, "Çok saldırıyorlar, saldırdıkları zaman benim kalbim çok hızlı atıyor. Çok korkuyorum. Annem korkuyor ama yanında sopa taşımıyor. Saldırıyorlar bize, koruyamıyoruz kendimizi. Bir an önce gitmelerini istiyorum" dedi.

"Öveçler'de beni düşman ilan ettiler hayvan sevdiğim, baktığım için"

Köpekleri öğrencilerin kışkırttığını iddia eden mahalle sakini Yeter Pehlivan ise, "Okul çocukları kışkırtıyor. Diyorum ki kışkırtmayın. Bazılarıyla dövüşüyorum. Bir baraka olsa da beslesek ne güzel olur. Burada, Öveçler'de beni düşman ilan ettiler hayvan sevdiğim, baktığım için" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çankaya'da yine köpek saldırısı

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Çankaya, Ankara, Esnaf, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çankaya'da yine köpek saldırısı - Son Dakika


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