Çankaya'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile projeler üreten Çankaya Belediyesi, bir ilke imza attı. Çankaya'daki ilkokul öğrencilerinin beden eğitimi derslerini belediyenin yüzme havuzunda yapılmasını öngören protokol imzalandı.



Sosyal Belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen ve gerçekleştirdiği projelerle rekorlara imza atan Çankaya Belediyesi, bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşadı. Çankaya'daki ilkokul öğrencilerinin beden eğitimi derslerini belediyenin yüzme havuzunda yapmasını öngören protokol Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda imzalandı.



Türkiye'de bir ilk olan protokol imza törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Yurtdoğan ve çok sayıda öğrenci katıldı.



İlkokul 4. sınıfları kapsayan protokol çerçevesinde, öğrenciler Çankaya Belediyesinin servisleriyle okullarından alınacak beden eğitimi dersleri saatlerinde uzman eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğrenecek. Hayata geçirdiği projeler ve hizmete sunduğu kalıcı eserlerle ilklere imza atmaya devam eden Çankaya Belediyesi, Çankaya Kaymakamlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa imzalanan protokol kapsamında çocuklara yüzme imkanı sunuyor.



Kasım ayında başlayacak olan ve ilk etapta Birlik Mahallesinde bulunan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu çevresinde yer alan 4 ilkokuldan öğrencilerin 4 ay süreyle yüzmenin keyfini çıkaracağı protokole, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İrfan Yurtdoğan imza attı.



Çocukların yüzlerinde oluşan sevinçten duydukları mutluluğu ifade eden İrfan Yurtdoğan, "Sayının artacağının müjdesini almış olduk. Bizlere bu imkanı veren başta Çankaya Belediye Başkanımıza ve çalışanlara Milli Eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Her okuldan üçer gruptan yüzlerce öğrencinin yüzme havuzundan yararlanacağı projenin protokol imza töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, şunları aktardı:



"Güzel bir günde güzel bir etkinlik için bir aradayız. Zannediyorum belediyeler içerisinde Türkiye'de bu proje bir ilk. Çankaya Belediyesi olarak bizim sloganımız; ilklere imza atmak, kalp kırmamak ve rekorlara imza atmaktır. Beden eğitimi dersinde onlara yüzme öğretmek, yüzmeyle buluşturmak çok önemli çünkü her çocuğumuzun yüzme öğrenme imkanı yok. Bu yaşlarda yüzmenin öğrenilmesi gerekiyor. O yüzden bu proje çok önemli. İkinci yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. İnşallah Mayıs ayında hizmete açacağız. Yeni eğitim öğretim döneminde hem Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda hem de Çiğdem'deki yeni yüzme havuzunda çocuklarımız beden eğitimi derslerini görme imkanı bulacaklar. Bu proje Türkiye'de ve Çankaya'da hayata geçirilen bir ilk. O yüzden emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Bunu lafta değil gerçekte hayata geçiriyoruz. Geçen dönem Çankaya'daki devlet okullarının hemen hemen tamamının tadilatlarını Çankaya Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Şu anda Çankaya'daki okullar hem Ankara'da hem Türkiye'de en güzel seviyede. Eğitime desteğimiz devam edecek. Biz asla şurada sorumluluğumuz var veya yok anlayışında olmadık bundan sonra da olmayacağız. Okullarımıza desteğimiz devam edecek, 4 okulla başlandı, uygulama çok fazla okulla devam edecek. Çocuklarımızı yüzme sporuyla buluşturmak onların beden eğitim derslerinde bu imkanı yaratmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum." - ANKARA