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Çankaya'da Zafer Bayramı coşkusu

2 saat önce

Çankaya'da Zafer Bayramı coşkusuANKARA - Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Çayyolu Atapark'ta başlattığı kutlamalara Bahçelievler, Kuğulupark, Lozanpark'ta düzenlenen bando konserleri ve yürüyüşlerle devam etti.

Çankaya'da Zafer Bayramı coşkusu

ANKARA - Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde Çayyolu Atapark'ta başlattığı kutlamalara Bahçelievler, Kuğulupark, Lozanpark'ta düzenlenen bando konserleri ve yürüyüşlerle devam etti. ZaferPark'ta zirveye çıkan coşku Şef Mehmet San yönetimindeki Çankaya Belediyesi Orkestrası eşliğinde Murat Zümrüt ve Serenad Bağcan konseriyle devam etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Zaferpark'ta düzenlenen konser öncesi yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'tun çok şey ifade ettiğini belirterek, "30 Ağustos bizim için bağımsızlık demek, emperyalizme karşı mücadele verip bağımsız bir devlet kurmak demek. 30 Ağustos Mustafa Kemal Atatürk demek, Türkiye demek. 30 Ağustos, 2. Viyana kuşatmasından sonra 200 yıllık geri çekilmenin, makus talihin yenildiği gün demek. 30 Ağustos, Lozan Anlaşması ve Cumhuriyetin ilanıyla devam eden laik, demokratik Türkiye Cumhuriyetinin kurulması demek. Bu memleket bizim, bu zafer hepimizin" diye konuştu.

Halkın büyük ilgi gösterdiği coşkulu kutlamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Ankara İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
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