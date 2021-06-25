Çankaya'daki Simon Bolivar Parkı yenilendi - Son Dakika

Çankaya'daki Simon Bolivar Parkı yenilendi

ANKARA - Çankaya Belediyesi, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti önderi Simon Bolivar'ın adını verdiği Sancak Mahallesi'ndeki parkı yenileyerek vatandaşın hizmetine sundu.

Çankaya'daki Simon Bolivar Parkı yenilenerek tekrar hizmete açıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Venezuela- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri katıldı. Başkan Taşdelen, Güney Amerika halklarını dünya üzerinde en iyi anlayan halklardan birinin de Türk halkı olduğunu belirterek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Simon Bolivar'ı ve emperyalizme karşı mücadele etmiş bütün devrimcileri saygıyla selamlıyorum" dedi.

"Çankaya Belediyesi olarak bu güzel parkı yeniledik"

Güney Amerika'yı anlayan en iyi ülkenin Türkiye olduğunu belirten Taşdelen, "Türk halkı olarak Güney Amerika halklarını dünya üzerinde en iyi anlayan halklardan biriyiz. Çünkü sizin kahramanınızın adı Simon Bolivar, bizim de Mustafa Kemal Atatürk. Emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi veren Türk halkı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tıpkı sizlerin 200 yıl önce yaşadığınız süreci 100 yıl önce yaşadı ve Türkiye'nin her bir karış toprağında mücadele ederek bağımsızlığını kazandı. Bu anlamda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Simon Bolivar'ı ve emperyalizme karşı mücadele etmiş bütün devrimcileri saygıyla selamlıyorum. Çankaya Belediyesi olarak bu güzel parkı yeniledik" ifadelerini kullandı.

Venezuela Sokağı'nın da açılışı yapıldı

Parkın açılışı dolayısıyla Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür eden Venezuela Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, Simon Bolivar'ın 200 yıl önce başlattığı bağımsızlık hareketinin bir benzerini 100 sene önce Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiğini hatırlattı. Simon Bolivar Parkı'nın açılışından sonra parkın hemen yanında yer alan Venezuela Sokağı'nın da açılışı yapıldı.