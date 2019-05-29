Son Dakika Haberleri: Çankaya'daki temizlik işçileri gezici kütüphane ve müzik grubu kurdu
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Çankaya'daki temizlik işçileri gezici kütüphane ve müzik grubu kurdu

1 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki temizlik işçileri, kent sakinlerinin çöp kutularının yanına bıraktıkları kitaplarla dev bir kitaplık kurdular. Ayrıca geri dönüşüm ürünlerini kullandıkları müzik grupları da var.

Çankaya'daki temizlik işçileri gezici kütüphane ve müzik grubu kurdu, System.String[]
Bir tık'la satın alınabilen, elektronik cihazlar üzerinden okunabilen kitapların giderek yaygınlaştığı günümüzde, içinde tuğla pişirme üniteleriyle atıl halde duran bir tuğla fabrikası, Türkiye'nin ve belki de dünyanın kütüphanecilik tarihinde en yenilikçi projelerinden birine sahne oldu.

Çankaya Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, çöp konteynırlarının yanına poşet içerisine bırakılmış kitapları toplayarak, Ankara'nın Mühye köyünün içindeki çöp toplama şantiyesine dönüştürülen binada üç sene önce Türkiye'nin ilk İşçi Kütüphanesi'ni kurdular.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:38 
Türkiye, Ankara, Dünya
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