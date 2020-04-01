Çankaya'dan 2 bin haneye gıda ve temizlik malzemesi desteği - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, salgın hastalığın olumsuz etkilediği vatandaşlara gıda ve temizlik malzemesi desteği vermeye başladı. 2 bin haneye ulaşacak koliler, temel gıda maddeleri ile sabun ve kolonyadan oluşuyor.

Çankaya Belediyesi 2 bin haneye ulaşacak gıda ve temizlik malzemesi dağıtımına başladı. Çankaya Belediyesinin yoksul vatandaşlara yönelik uyguladığı 400 TL nakit desteği verilen Halk Kart sahipleri başta olmak üzere, belediyeden evde bakım hizmeti alanlara, ihtiyaç sahibi yurttaşlara ve salgın sürecinde işini kaybeden yurttaşlara ulaştırılan kolide temel gıda ihtiyaçları, sabun ve kolonya bulunuyor.

İhtiyacı olan bütün yurttaşların her konuda yanlarında olacaklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanları dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. İmkanlarımız ölçüsünde ihtiyacı olan her vatandaşımıza yardım elimizi uzatacağız. Cumhuriyetimiz gibi kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı bir kez daha zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarmak istiyorum" diye konuştu. - ANKARA