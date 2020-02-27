Çankaya'dan Alacaatlı'ya Ali Topuz Parkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankaya'dan Alacaatlı'ya Ali Topuz Parkı - Son Dakika

Çankaya'dan Alacaatlı'ya Ali Topuz Parkı

10 dakika önce

Çankaya Belediyesinin Alacaatlı Mahallesi'nde inşa ettiği park tamamlandı.

Çankaya'dan Alacaatlı'ya Ali Topuz Parkı, System.String[]

Çankaya Belediyesinin Alacaatlı Mahallesi'nde inşa ettiği park tamamlandı. 6 bin 991 metrekare alana sahip parka Ali Topuz adı verildi.


500'ü aşkın park ve yeşil alanıyla Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, yeni yapılan parklarıyla yeşiline yeşil katmaya devam ediyor. Osman Temiz Mahallesi'nde yapımı kısa süre önce biten ve devlet adamı, gazeteci ve yazar kimliğiyle ülkemize hizmet etmiş olan Orhan Birgit'in adının verildiği parkın ardından Alacaatlı Mahallesi'nde yapılan yeni park da tamamlandı. Topluma kattığı değerler ile halkın sevgisini kazanmış siyasetçi, bilim insanı, sporcu, sanatçı ve gazetecilerin isimlerini park ve sosyal tesislerine veren Çankaya Belediyesi, yeni parka da 5, 16, 18, 20 ve 22. dönem CHP İstanbul Milletvekili, 15. dönemde İmar ve İskan Bakanlığı, 16. dönemde Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yapan Ali Topuz'un adını verdi. Kısa süre sonra açılışı yapılacak park, Türk siyasi yaşamına önemli hizmetlerde bulunmuş, 14 Ekim 2019 tarihinde 87 yaşında aramızdan ayrılan Ali Topuz'un adını Çankaya'da yaşatacak.


Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği projelerle ilçeye 80'e yakın yeni park kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Toplumsal değerlerimizi isimleriyle ilçemizde yaşatmanın onurunu yaşıyoruz. Siyasi hayatı boyunca üstlendiği görevlerle ve başarılarıyla örnek bir insan olan değerli büyüğümüz Ali Topuz'un adını da bu parkımıza vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi.


3 bin 950 metrekare yeşil alan


Alacaatlı'da 4982. Cadde boyunca uzunlamasına yapılan park, 6 bin 991 metrekare toplam alana sahip. Her yaştan insana hitap edecek şekilde hazırlanan yeni park, bölgeye 3 bin 950 metrekare yeşil alan kazandırdı. Bin 373 metrekare sert zemini ve 970 metrekare büyüklüğünde koşu yolu bulunan park, bank ve pergolalardan oluşan oturma birimleriyle bölge halkına hizmet edecek. - ANKARA

Orhan Birgit, Ali Topuz, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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