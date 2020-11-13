Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park - Son Dakika

Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park

13.11.2020 11:54
Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park, System.String[]

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçtiğimiz ay açtığı 4 parkın ardından isimleri bir birinden anlamlı 3 yeni park daha açtı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, geçtiğimiz ay açtığı 4 parkın ardından isimleri bir birinden anlamlı 3 yeni park daha açtı.

Aramızdan ayrılışın 11. yılında Deniz Yarbay Ali Tatar'ın adı Çankaya'da yeni yapılan parka verildi. Büyük bir fedakarlıkla pandemi mücadelesi veren sağlık çalışanlarının emekleri anısına da Sağlıkçılar Parkı hizmete açıldı.

Törenle eş zamanlı açılışı yapılan Martın Sonu Bahar Parkı ile birlikte Çankaya 16 bin 275 metrekare daha park ve yeşil alan kazandı.

İlçedeki park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem vererek projelerini birbiri ardına hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 12 Kasım'da 3 yeni parkı daha hizmete açtı. Çankaya Belediyesi, Öveçler'de Yarbay Ali Tatar ve Sağlıkçılar Parkı, Söğütözü'nde Martın Sonu Bahar Parkı ile ilçeye 16 bin 275 metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Böylece Başkan Alper Taşdelen'in göreve geldiği 2014 yılından bu yana açılan park sayısı 79'a, park ve yeşil alan miktarı da 654 bin metrekareye çıktı.

Yarbay Tatar'ın ailesi katıldı

Ortak açılışların ilki Aşağı Öveçler'de inşa edilen Yarbay Ali Tatar Parkı'nda yapıldı. Ergenekon kumpası sonucu aramızdan ayrılan Deniz Yarbay Ali Tatar'ın anısına yapılan parkın açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz biliyoruz ki bu ülkede demokrasi, Atatürk ve özgürlük yolunda yürümek zordur. O uğurda canlarını kaybeden nice yurtseverimiz var. Ali Tatar bu isimlerden biridir. Yarbay Ali Tatar Parkı'nı hizmete açmanın ve Çankaya'da adını yaşatacak olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Çankaya'da yatırımların, açılışların, temel atmaların hızla devam edeceğini vurgulayan Taşdelen, "Bugün 3 yeni parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çankaya Belediyesi olarak pandemi koşulları veya herhangi bir zorluğu mazeret bilmeksizin açılışlarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Taşdelen, Tatar ailesi ve Gazeteci Müyesser Yıldız açılış kurdelesini birlikte kesti.

Sağlık çalışanlarının anısına

Yarbay Ali Tatar Parkı'nın açılışın ardından ikinci tören Yukarı Öveçler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan on bin metrekarelik Sağlıkçılar Parkı'nda yapıldı. Pandemi döneminde halk sağlığı için canla başla çalışan ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına adanan parkın açılışında konuşan Başkan Taşdelen "Pandemi koşullarında sağlık emekçilerimizin verdiği mücadele çok anlamlı. Bu mücadelenin yaşatılması gerekiyor. Biz Çankaya Belediyesi olarak Çankaya'da yüzlerce değerli ismi yaşatıyoruz. Bu güzel parkımızla da sağlıkçılarımızın mücadelesini yaşatacağız" diye konuştu.

Sağlıkçılar Parkı'nın bölgede çok büyük bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Taşdelen şunları söyledi: "Çankaya Belediyesi çalışır. Çankaya Belediyesi halkı için çalışır. Çünkü Mustafa Kemal'in bize rehberlik ettiği çok önemli bir sözü var 'Tek bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak' Biz çalıştığımızda, ürettiğimizde, halka hizmet ettiğimizde Mustafa Kemal'in yolundan yürüdüğümüzü göstermiş olacağız. Çünkü Cumhuriyet sevdalıları lafla sözle değil, eylemiyle pratiğiyle bunu hayata geçirmek zorundadır"

Yeni parklarla bol yeşil alan

Aşağı Öveçler Mahallesinde 2 bin 200 metrekare alana kurulan Deniz Yarbay Ali Tatar Parkı kondisyon alanı, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve yeşil alanı ile dikkat çekiyor. 4 bin 614 metrekare toplam alanı bulunan Söğütözü'ndeki Mart'ın Sonu Bahar Parkı da 3 bin 945 metrekare yeşil alanı ve 170 ağacın da bulunduğu toplam 3 bin 643 bitkisiyle göz dolduracak. 9 bin 911 metrekare alana kurulan Sağlıkçılar Parkı'nın ise 7 bin 642 metrekare yeşil alanı bulunuyor. Ağaç, çalı grubu ve mevsimlik çiçeklerden oluşan 2 bin 898 bitkiyle süslenecek park, çocuk oyun alanı ve oturma gruplarıyla hizmet verecek. - ANKARA

Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park
Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park
Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park
Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park

Alper Taşdelen, Taşdelen, Çankaya, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı
EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı         
11:53
Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor         
11:17
Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor         
10:57
Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti         
10:47
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz"         
09:51
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya'dan anlamlı 3 yeni park - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei