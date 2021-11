Çankaya'dan bir ilk: Minik adımlar bebek kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Çankaya'dan bir ilk: Minik adımlar bebek kütüphanesi açıldı

ANKARA - Çankaya Belediyesi çocukların eğitim ve gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi Beytepe'de açıldı.

Çankaya Belediyesi 2021 yılı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye, 0-3 yaş grubundaki çocukların gelişimine katkı sağlayacak örnek bir projeyi hayata geçirdi. Minik Adımlar Bebek Kütüphanesi 16 Kasım'da Beytepe'de açıldı. Bebekleri kitaplarla buluşturacak kütüphanede, çocukların bilişsel ve kavramsal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla etkinlikler düzenlenecek.

Bebek Kütüphanesi'nde bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri de verilecek. Eğitsel, araç ve gereçlerle desteklenen kütüphanenin tasarımı da bebeklerin hayal gücünü arttıracak şekilde düzenlendi. Randevu sistemi ile hizmet verecek kütüphane, hafta içi her gün aileleri ve bebekleri konuk edecek.

"Hayatın her alanında var olan belediye"

Bebek Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her hafta bir açılış ve temel atma töreniyle 2021 yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Çankaya Belediyesini insanların her anında yanında olan, hayatın her alanında var olan bir belediyeye dönüştürdüklerini kaydeden Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak bizim en büyük amacımız, vatandaşımız her anında ve alanında var olmak; yaşamına dokunmak. Bu amaçla Çankaya'da Ankara'da bir ilki daha hayata geçirdik. 0-3 yaş arası miniklerimize, ailelere, ebeveynlere hizmet edecek, bebeklerimizin bilişsel ve kavramsal yeteneklerini geliştirecek Bebek Kütüphanesi'ni hizmete açıyoruz. Kütüphanemiz, tıpkı Türkiye'ye örnek olan kreşlerimiz gibi pek çok mahallemizde yaygınlaşarak devam edecek" dedi.

"Verdiğim sözü tuttuğum için mutlu ve gururluyum"

Çankaya Belediyesi'nin tesisleri, hizmetleri, sosyal yardımları ve projeleriyle vatandaşın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen şöyle devam etti: "Artık Çankayalılar bebeklik dönemi ile birlikte Belediyesiyle tanışacak. Bebek Kütüphanemize gelecek. Sonra okul öncesi tüm Türkiye'ye örnek olan kreşlerimize gidecek eğitim alacaklar. Genç olacaklar özel sektörde bile var olmayan spor tesislerimizden, yüzme havuzlarımızdan yararlanacaklar. Hem Erdal İnönü yüzme havuzumuz, hem de Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezimiz Çankayalıların iftihar ettiği örnek tesisler oldu. Anneler tüm ilçe çapında yaygınlaştırdığımız Çankaya Evlerimizde meslek ve hobi kurslarına katılıyor. Babalar kent ve tarım hobi evimizde bahçe ve tarım dersleri alıyor. Ömür boyu eğitim alanında Bahar Evlerimiz daha yaşlı vatandaşlarımızın ikinci adresi oldu. Böylece Çankaya Belediyesi hayatın her alanında var olan bir belediye haline geldi. 2014 yılında göreve geldiğimde verdiğim sözü tuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Biz Atatürk'ün ilçesiyiz. Atatürk'e layık olmak zorundayız. İşte bu süreçte, bu dönüşümde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."