Çankaya'dan buzlanmaya karşı önlem - Son Dakika
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Çankaya'dan buzlanmaya karşı önlem

6 saat önce

Çankaya Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanmaya karşı önlemlerini aldı.

Çankaya'dan buzlanmaya karşı önlem, System.String[]

Çankaya Belediyesi, yoğun kar yağışıyla birlikte oluşan buzlanmaya karşı önlemlerini aldı.


Çankaya Belediyesi, yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Ankara'da da etkisini gösteren kar yağışının ardından önlemlerini aldı. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde oluşan buzlanmaya karşı vatandaşların sorun yaşamaması için seferber olan Çankaya Belediyesi, yollara serptiği tuz ve solüsyonla ulaşımın aksamamasını sağladı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar olduğu yerlerde tuz serpme araçları ve elle tuz atan ekiplerle yolları temizleyen belediye, eksi 5 dereceden daha soğuk havalarda da kendi üretimi olan solüsyonları kullanıyor. Kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı alüminyum silikat katkılı tuz kullanan Çankaya Belediyesi, çok soğuk havalarda da buz çözücü etkisi olan ve donmayı en aza indiren solüsyonla önlemlerini alıyor.


Hava şartlarına göre depolarında alüminyum silikat katkılı tuz ve solüsyon stoku hazır bulunan Çankaya Belediyesi, bu zamana kadar 3 bin toz tuz ve 70 ton solüsyonu ilçe sokaklarında kullandı. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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