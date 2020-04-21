Çankaya'dan çocuklara 100. yılda 100 bin kitap - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ulusal egemenliğin 100. yılında çocuklara 100 bin kitap dağıtmaya başladıklarını açıkladı. Taşdelen, "Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar ile Bilim Hikayeleri'nden oluşan kitap serilerini talepte bulunan ailelere ulaştırıyoruz. Kitaplarla birlikte Türk bayrağı da armağan ediyoruz" dedi.



Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı etkin mücadeleyi sürdüren Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evlerinde kutlayacak çocuklara kitap armağan ediyor. Ulusal egemenliğin 100. yılında çocuklara 100 bin kitap dağıtımına başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar ile Bilim Hikayeleri'nden oluşan Çankaya Çocuk Kitapları serilerini ve Türk bayrağını çocuklarımıza armağan ediyoruz" açıklamasında bulundu.



Salgın hastalık sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yaşını bu yıl evlerde kutlamanın buruk sevincini yaşadıklarını ifade eden Taşdelen, "Bize ulusal egemenliğimizi armağan eden önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bize bu vatanı vatan yapan tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. 100. yılımızı hepimizin sağlığı için maalesef evlerimizde kutlayacağız. Çocuklarımız için ve ulusal egemenliğimizin 100. Yılı için bu yıl çok güzel etkinlikler planlamıştık. Ancak salgın hastalığın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yayılması kaçınılmaz tedbirler gerektirdi. Belediye olarak tüm tedbirleri alıyor, halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu süreçte çocuklarımızı da eğlenceli kitaplarla sevindirmek istedik. 100. Yılımızda 100 bin kitabı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Milletimizin egemenliği, çocuklarımızın geleceği ve 23 Nisan'ın neşesi için bayrağımızı ve kitaplarımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. 100 yıl önce meclisimiz kuruldu ve egemenlik kayıtsız şartsız milletin oldu. 100 yıl sonra biz yine Atatürkçü'yüz', güçlü'yüz'. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı. Atamızın tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı kutluyor, gelecek yıl büyük bir coşkuyla yine çocuklarımızla kutlayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



6-12 yaş arası çocuklara armağan



6-8 yaş arasındaki çocukların eğlenerek öğrenmesini amaçlayan Bilim Hikayeleri serisinde 'Arni Rüzgarı Merak Ediyor', 'Çikolatam Neden Eriyor?', 'Tim, Elma ve Yerçekimi', 'Didi Enerji İstiyor', 'Riki'nin Robotu', 'Kanatlının Pusulası', 'Kuki Donmuş Gölde', 'Uçan Balonlar', 'Eğlencenin Sesi', 'Hava Her Yerde' adlı 10 farklı kitap yer alıyor. Çocuklar, rüzgarın oluşması, çikolatanın erimesi, yer çekimi, havanın dolaşımı, sesin oluşması gibi merak edilen bilimsel konuları hikayelerle öğreniyor. 8-12 yaş arası çocuklara yönelik Tükenmez Hayatlar ve Tükenmez Kitaplar adlı çocuk kitabı serisi ise Bremen Mızıkacıları, Peter Pan, Son Yaprak, Bencil Dev, Bir Çift Söz, Shakespeare ve Van Gogh kitaplarından oluşuyor. Çankaya Çocuk Kitapları serisi için talepte bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesi Destek Merkezi'nin 0 312 458 90 30 numaralı telefonunu arayabilir. - ANKARA