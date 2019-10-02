Çankaya'dan evinize sağlık

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere hizmet sunan Evde Sağlık Birimi, yaş sınırı olmaksızın engelli, 65 yaş üstü ve ekonomik yoksunluk çeken vatandaşların evine kadar sağlık hizmeti götürüyor.



Çankaya Belediyesinin evde bakım hizmetleri kapsamında yürüttüğü ve ücretsiz sağladığı evde sağlık hizmetlerinden bu yıl başından bu yana 2 bin 902 kişi yararlandı. Pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği evde sağlık hizmetinden yaş sınırı olmaksızın engelli vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ekonomik yoksunluk nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemeyecek durumdaki vatandaşlar yararlanabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığı bu hizmetler, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde veriliyor.



Sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesinin en temel haklardan olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana doğrudan dokunan hizmetlerin de önemli olduğunu kaydetti. Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliğin gereklerini hizmete dönüştürdüklerini ifade eden Taşdelen, evde bakım hizmetleri arasında yer alan evde sağlık hizmetinin başvuruda bulunan tüm Çankayalılara eşit bir şekilde verildiğini söyledi. Belediyenin imkanlarının ve kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu belirten Taşdelen, "Evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerimiz ücretsiz. Tüm halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz, ihtiyacı olan her yurttaşımız bu hizmetten yararlanabilir" diye konuştu.



Vatandaşların Çankaya Belediyesine bizzat başvurarak ya da 0850 455 02 65 numaralı telefondan ulaşarak başvurabileceği evde sağlık hizmetinde sağlık ekiplerinin ziyaret ettiği vatandaşlar arasında farklı sağlık şikayetleri bulunanlara da ilgili duruma göre tam teşekküllü hastanelere yönlendirme desteği veriliyor. Bu yıl itibarıyla evde sağlık hizmetine başvuran 923 hastaya da sağlık kuruluşlarına nakil hizmeti verildi.



Çankaya Belediyesinin evde sağlık ve evde temizlik hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, Çankaya Halk Sağlığı Merkezine ulaşarak bu hizmetleri alabiliyor. Hizmetlerin ücretsiz sağlandığı merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyorlar. - ANKARA