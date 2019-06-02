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Çankaya'dan Frankfurt'a "Güçlü Kadınlar Dirençli Kentler" Ziyareti

1 saat önce

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, "Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturma Projesi" kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesini ziyaret etti.

Çankaya'dan Frankfurt'a
Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, "Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturma Projesi" kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, "Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi" kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesini ziyaret etti. Frankfurt çalışma ziyaretine Çankaya Belediyesinin ilgili müdürlüklerinden müdür ve uzmanlar, diğer proje ortaklarından Kadın Muhtarlar Derneğinden temsilciler ve Doğa Koruma Merkezinden çevre uzmanları da eşlik etti. Frankfurt am Main Belediyesi ile iş birliği ve uygulanabilirlik çalışmaları için yapılan gözlem ve değerlendirmeler ile proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini hedefleyen Çankaya Belediyesi, Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Daire Başkanı Rosemarie Heilig ile toplantılar gerçekleştirdi.

Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Frankfurt'ta Çevre Eğitimi Projesi, Frankfurt Atık İmha Servisi, Frankfurt Enerji Noktası gibi iklim çalışmaları odaklı ziyaret noktalarını yerinde inceleyen Çankaya Belediyesi heyeti, proje ortakları, uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikası oluşturma adına da çalışmalarına başladı.

Çalışma ziyareti sonrasında "İklim Dostu Kadınlar" eliyle, Frankfurt'taki başarılı uygulamalar doğrultusunda, Çankaya Evleri ve Çankaya Kreşlerinde eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirerek cinsiyet eşitliğine duyarlı çevre politikalarıyla birlikte daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya hedefleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Türkiye, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Frankfurt, Güncel
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