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Çankaya'dan işsizliğe eğitimli çözüm

23 dakika önce

Çankaya Belediyesinin işe girecek vatandaşlarla özel sektör arasında köprü vazifesi gördüğü iş ve istihdam merkezli eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, 3 aylık eğitimin ardından çeşitli iş yerlerinde çalışmaya başlıyor.

Çankaya'dan işsizliğe eğitimli çözüm, System.String[]

Çankaya Belediyesinin işe girecek vatandaşlarla özel sektör arasında köprü vazifesi gördüğü iş ve istihdam merkezli eğitimlerde sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, 3 aylık eğitimin ardından çeşitli iş yerlerinde çalışmaya başlıyor. Eğitim boyunca yol ve yemek ücretlerinin karşılandığı kursiyerler, konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerin ardından aldıkları sertifikalar ile özel sektörde istihdam ediliyor.


Çankaya Belediyesinin İŞKUR'la imzaladığı protokol çerçevesinde istihdam olanağı sağladığı 45 kursiyer, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde dikiş, sekreterlik, kat hizmetleri, girişimcilik, modelistlik, çocuk gelişimi, hasta-yaşlı bakımı birimlerinde eğitim alan 5 bin vatandaş sertifika alarak istihdam olanağına kavuştu.


Belediyelerin en büyük görevinin vatandaşlara hizmet olduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Vatandaşlarımızın istihdamı konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İŞKUR ile imzaladığımız protokol çerçevesinde vatandaşların çalışacakları bir işe sahip olmaları bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
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