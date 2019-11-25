Çankaya'dan kadınlara tam destek

Eğitimden sağlığa, istihdamdan şiddete karşı korumaya kadar her alanda kadının yanında yer alan Çankaya Belediyesi, eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.



Eğitimden sağlığa, istihdamdan şiddete karşı korumaya kadar her alanda kadının yanında yer alan Çankaya Belediyesi, eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.



Mor Bayrak sahibi ilk yerel yönetim olan Çankaya Belediyesi şiddete uğrayan, yasal haklarını öğrenmek isteyen, psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlara Kadın Danışma Merkezi (458 89 00/1154) ile destek oluyor. Kadın sığınma evinde kalan kadın ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içinde olan Belediye, sığınma evinde kalan çocuklar için sosyal organizasyonlar düzenliyor.



Kadın emeğini görünür kılmak



Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetlerine de öncelik veren Çankaya Belediyesi, kadınlara girişimcilik eğitimi vermesinin yanı sıra kadın emeğinin görünür kılınması amacıyla pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde düzenli olarak stant açma olanağı sağlıyor. Çankaya Belediyesinin geleneksel hale getirdiği 'Kadın Emeği Festivali'nde de Ankaralı emekçi kadınlar el emeği ürünlerini halkın beğenisine ve satışa sunabilme imkanı buluyor. Çankaya Belediyesi ayrıca Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile işbirliği yaparak kadınlara istihdam garantili düz dikiş kursu desteği veriyor.



Semtlerde bulunan Çankaya Evlerinde kadınların sosyalleşmesine, meslek edinmeden hobiye kadar pek çok alanda ücretsiz eğitim almasına olanak sağlayan Çankaya Belediyesi, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Sağlık", "Hak Okur Yazarlığı", "Ayrımcılık", "Baba Destek Programı", "Şiddet", "Kadının İnsan Hakları" gibi başlıklarda eğitimler ve atölye çalışmaları da düzenliyor.



"Cinsiyet eşitliği için çalışıyoruz"



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadını ikinci plana atan anlayışa karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Çankaya Belediyesinin de tarafı olduğu Avrupa Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde planlamalar ve hizmet üretimleri yapıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz" diye konuştu. - ANKARA