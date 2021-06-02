Çankaya Belediyesi, kurban satış yeriyle satış başvurularının şartlarını belirledi - Son Dakika

Çankaya Belediyesince, kurban satış ve kesim yeri olarak Mühye Köyü belirlendi. Üreticiler, 7-18 Haziran tarihlerinde kurban satış yeri başvurusunda bulunabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 koşulları göz önünde tutularak, Kurban Bayramı için gerekli önlemler alındı.

Bu kapsamda, üreticiler, 7-18 Haziran tarihlerinde kurban satış yeri başvurusunda bulunabilecek. Bu yıl çadır bedeli ise 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kurbanlık satacak kişiler, dilekçe ve taahhütname ile Çankaya Belediyesinin Maltepe Şehit Gönenç Caddesi'nde yer alan Zabıta Müdürlüğüne başvurabilecek. Kura çekimi ise yine aynı yerde 21 Haziran saat 14.00'te yapılacak.

Kurada kurbanlık satış hakkını kazanan vatandaşlar, yer ücretlerini 21-24 Haziran tarihlerinde yatırabilecek.

Bu yıl da kurban satış ve kesim yeri olarak Mühye Köyü belirlendi. Üreticiler, tüm koşulları sağladıkları takdirde 26 Haziran'dan itibaren çadırların kurulumuna başlayarak satışlarını yapabilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın sürecinde tüm önlemleri alarak sorunsuz bir bayram geçirme dileğinde bulunarak, "Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde zor günlerden geçiyoruz. Bu günleri de atlatacağımızdan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.???????