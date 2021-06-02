Çankaya Belediyesi, kurban satış yeriyle satış başvurularının şartlarını belirledi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, kurban satış yeriyle satış başvurularının şartlarını belirledi

Çankaya Belediyesince, kurban satış ve kesim yeri olarak Mühye Köyü belirlendi.

Çankaya Belediyesince, kurban satış ve kesim yeri olarak Mühye Köyü belirlendi. Üreticiler, 7-18 Haziran tarihlerinde kurban satış yeri başvurusunda bulunabilecek.

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 koşulları göz önünde tutularak, Kurban Bayramı için gerekli önlemler alındı.

Bu kapsamda, üreticiler, 7-18 Haziran tarihlerinde kurban satış yeri başvurusunda bulunabilecek. Bu yıl çadır bedeli ise 3 bin 500 lira olarak belirlendi.

Kurbanlık satacak kişiler, dilekçe ve taahhütname ile Çankaya Belediyesinin Maltepe Şehit Gönenç Caddesi'nde yer alan Zabıta Müdürlüğüne başvurabilecek. Kura çekimi ise yine aynı yerde 21 Haziran saat 14.00'te yapılacak.

Kurada kurbanlık satış hakkını kazanan vatandaşlar, yer ücretlerini 21-24 Haziran tarihlerinde yatırabilecek.

Bu yıl da kurban satış ve kesim yeri olarak Mühye Köyü belirlendi. Üreticiler, tüm koşulları sağladıkları takdirde 26 Haziran'dan itibaren çadırların kurulumuna başlayarak satışlarını yapabilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, salgın sürecinde tüm önlemleri alarak sorunsuz bir bayram geçirme dileğinde bulunarak, "Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde zor günlerden geçiyoruz. Bu günleri de atlatacağımızdan hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.???????

Çankaya Belediyesi, Haziran, Pandemi, Çankaya, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:18 Kaynak: AA

Son Dakika Toplum Çankaya Belediyesi, kurban satış yeriyle satış başvurularının şartlarını belirledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:51:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya Belediyesi, kurban satış yeriyle satış başvurularının şartlarını belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]