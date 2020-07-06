Çankaya'dan merdivenli yol yapımı - Son Dakika

Çankaya Belediyesi ilçenin eğimli ve yüksek bölgelerinde merdivenli yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Malazgirt Mahallesi 1009'uncu Sokak'ta yeni merdivenli yol çalışmasına başlayan ekipler yol yapımını Temmuz ayı içinde tamamlayacak.



Çankaya Belediyesi, vatandaşların ilçede yer alan eğimli bölgelerde rahat yürüyebilmeleri için merdivenli yol çalışmalarına devam ediyor. İlçenin birçok noktasında asfalt, kaldırım ve yeni yol çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi ekipleri, son olarak Malazgirt Mahallesi 1009'uncu Sokak'ta yeni merdivenli yol çalışmasına başladı. Merdivenli yol çalışmalarında kullandığı malzemeleri de kendi tesisinde üreten Çankaya Belediyesi, merdiven basamaklarını andezit taşlar ve beton ile korkulukları da paslanmaz kromajla kaplıyor. Ekipler Malazgirt Mahallesi'ndeki yeni yolu Temmuz Ayı içerisinde tamamlayacak.



2019 yılında bin 600 metrekare yeni merdivenli yol



Pandemi sonrası Çankaya'ya bağlı 123 mahalleden özellikle eğimli ve yüksek kesimlerde yer alan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi, 2019 yılında 1.578 metre merdiven basamakları kaplama ve 1.615 metrekare merdiven döşeme kaplama çalışması gerçekleştirmişti. İlçenin bazı bölgelerinde merdiven beton kullanan Çankaya Belediyesi, 1.502 metrelik beton merdiven çalışması yaptı. Belediye, merdivenli yolda inip çıkarken rahatlık sağlayan demir korkuluktan ise 1.065 metre kullanmıştı. - ANKARA