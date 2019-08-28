Son Dakika Haberleri: Çankaya'dan muhtarlara 300 liralık fatura desteği
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Çankaya'dan muhtarlara 300 liralık fatura desteği

1 saat önce

Çankaya Belediyesi, geçen yıl muhtarlara yaptığı 250 TL'lik fatura desteğini 300 TL'ye çıkardı.

Çankaya'dan muhtarlara 300 liralık fatura desteği, System.String[]
Çankaya Belediyesi, geçen yıl muhtarlara yaptığı 250 TL'lik fatura desteğini 300 TL'ye çıkardı.

Demokrasinin, kültürün ve toplumsal yaşamın en önemli yapı taşlarından olan muhtarlar ile ortak bir çalışma programı izleyen Çankaya Belediyesi, 123 mahalle muhtarlığı binasının 70'inde yenileme çalışması yaptı. Çankaya Belediyesi, muhtarların doğal gaz, elektrik, telefon ve internet giderlerinden oluşan faturalarının 300 liraya kadar olan kısımlarına da destek olmaya devam ediyor.

Her zaman kamu yararını gözeten bir yaklaşım sergilediklerini dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Türkiye'de Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları adı altında bir müdürlük kuran ilk belediye olduk. Bu süreçte 70'i aşkın muhtarlığımızı yeniledik. Türkiye'nin en güzel muhtarlıkları Çankaya'da yer alıyor. Hizmetlerimizi yaparken muhtarlarımızın payı bu noktada yadsınamaz. Onların yönlendirmesiyle birçok işi başardık ve başarmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtarların mahallenin sorunu, şikayeti ve talebini direkt olarak aktarabildiği Muhtarlık Müdürlüğü, Çankaya Muhtarlar Derneği ile koordine bir biçimde çalışmalarına devam ediyor. - ANKARA
Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:04 Kaynak: İHA
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