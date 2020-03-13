Çankaya'dan mülteci kadınlara eğitim desteği - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, mülteci kadınlara yabancı bir ülkede yaşamanın zorluklarını göz önünde bulundurarak eğitim desteği veriyor. Ocak ayında başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitimi' devam ediyor.



Çankaya Belediyesi, Ankara'da yaşayan yabancı uyruklu insanlara hayatlarını kolaylaştırmak için desteğini sürdürüyor. 2016 yılından bu yana sürdürülen "Kadın Sağlığı Eğitimi" programı mülteci kadınlara da uygulanıyor. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) işbirliğinde Çankaya Belediyesi sağlık personeli tarafından verilen eğitimlere Suriye, Irak, İran, Afganistan, Somali'den gelen kadınların yanı sıra Türk kadınlar da katılıyor. Birleşmiş Milletler ve İKGV ile birlikte "kültürlerarası etkinlik" çatısı altında verilen eğitimler, karşılıklı etkileşimi de sağlıyor. Kadınlar hem öğreniyor hem de farklı kültürlerle bir arada olmanın farkını yaşıyorlar.



Çankaya Belediyesi, ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye gelen mültecilere ayrıca yaşamlarını kolaylaştırmak için Türkçe eğitimi de veriyor. Çankaya Evleri'nde verilen eğitimlerden bugüne kadar yüzlerce yabancı misafir faydalandı. - ANKARA