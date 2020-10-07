Çankaya'dan örnek toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Çankaya'dan örnek toplu iş sözleşmesi

07.10.2020 11:18
Çankaya'dan örnek toplu iş sözleşmesi, System.String[]

Çankaya Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş 1 nolu şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çankaya Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş 1 nolu şube arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, " Türkiye'de şu ana kadar imzalanan en yüksek toplu iş sözleşmelerinden biridir. Böylesine bir ekonomik krizde işçisine sahip çıkarak bu tarzda bir toplu iş sözleşmesi imzalamak sosyal belediyeciliğin gereği ve sonucudur" dedi.

Çankaya Belediyesinin, DİSK Genel- İş 1 nolu şubede örgütlü İmar A.Ş., Belde A.Ş. ve kamu işçilerinin 2020-2022 Toplu İş Sözleşmesi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından imza altına alındı.

Korona virüs pandemisi tedbirleri alınarak Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkında gerçekleşen imza törenine çok sayıda Çankaya Belediyesi emekçisinin yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İşçi Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Genel İş 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım katıldı.

İki yıl süreyle geçerli olacak ve yaklaşık 2 bin 100 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesine Taşdelen ve Çalışkan imza atarken başkanlar sözleşmeyi halay çekerek kutladı. Güzel havanın da etkisiyle coşkulu bir şekilde geçen toplu iş sözleşmesi imza töreninin ardından bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sözleşmenin tüm Çankayalılara hayırlı olması dileğinde bulundu.

Her Çankaya Belediyesi çalışanının kendisinin kardeşi olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir belediye çalışanıyla var olur, bu belediyede işçinin hakkının bir numaralı teminatı benim. Aylar önce sendikamızla yaptığımız toplantıda bu belediyede olduğum sürece emek hakkını alacak demiştim. Bu süreç aslında ÇANPAŞ sözleşmesiyle başladı. ÇANPAŞ işçileri mağduriyet yaşıyorlardı, onlarla yaptığımız sözleşme ile onların mağduriyetini giderdik. Mart 2018'de taşeron işçi iken çalışan işçimizin eline geçen gelirle şu an sözleşmeden doğan gelirlerinin arasında yüzde 100'lük bir artış oldu. Biz birçok belediyenin uyguladığı kısa çalışma ödeneği yöntemine başvurmadık. Biz bir aile isek iyi günde de kötü günde de beraberiz dedim ve bu uygulamaya geçmedik. Ekonomik krizin faturasını hep işçi sınıfı ödüyor, bizim buna bir şey yapmamız gerekiyordu. Biz sosyal demokratlar olarak, iktidara yürümek isteyen CHP'li belediyeler olarak buna sessiz kalmadık ve herkese imzaladığımız toplu iş sözleşmeleri ile örnek olduk. Bu toplu iş sözleşmeleri adaletsiz düzene bir meydan okumadır. Adaletsiz düzene teslim olmak yerine bir belediyenin israf yapmadığı, yolsuzluk yapmadığı zaman bu sözleşmelerin de mümkün olabileceğini gösterdik. Bu sözleşme ile kadrolu işçilerimizde yüzde 21, şirket çalışanlarımızda yüzde 25'e varan bir gelir artışını sağlamış olduk. Bu oranlar Türkiye'de şu ana kadar imzalanan en yüksek toplu iş sözleşmelerinden biridir. Böylesine bir ekonomik krizde işçisine sahip çıkarak bu tarzda bir toplu iş sözleşmesi imzalamak sosyal belediyeciliğin gereği ve sonucudur" diye konuştu.

Evladınıza sahip çıkar gibi belediyenize sahip çıkın

Toplu iş sözleşmesinin pandemi sürecinde imzalanan en iyi sözleşmelerden birisi olduğunu hatırlatan Taşdelen, "Benim de sizden bir ricam var; bütün bunları yapan bir belediye ve belediye başkanına daha fazla sahip çıkmanızı istiyorum. Evladınıza sahip çıkar gibi bu belediyeye sahip çıkın. Bu toplu iş sözleşmesi rahmetli babamın imzaladığı toplu iş sözleşmesinden sonra en iyi şartlara sahip olan sözleşmedir. Babama da selam yolluyorum, senin burada bir tane evladın yok, bütün evlatların burada. Sana söz bu belediyeye sahip çıkacağız senin gözünün nuru gibi. Çankaya'nın bir emek, demokrasi ve özgürlük kalesi olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayarak örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplu iş sözleşmesine imza atan Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise sözleşmenin imza aşamasına gelmesinde başta Alper Taşdelen olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplu iş sözleşmesinin birçok sürecine tanıklık ettiğini dile getiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Çankaya Belediyesinin Türkiye'nin yıldızı olacağı bir sözleşme olması dileğinde bulundu. - ANKARA

Çankaya'dan örnek toplu iş sözleşmesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Toplu İş sözleşmesi, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'dan örnek toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

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