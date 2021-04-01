Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı - Son Dakika

Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı

01.04.2021 10:56
Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı, System.String[]

Çankaya'da, plansız yapılaşma ve hızlı kentleşme nedeniyle başkentin en büyük sorunlarından birisi olan kaçak yapılara karşı önlemleri bir bir alınıyor.

Çankaya'da, plansız yapılaşma ve hızlı kentleşme nedeniyle başkentin en büyük sorunlarından birisi olan kaçak yapılara karşı önlemleri bir bir alınıyor.

Planlı yapılaşma gereği ilçe sınırları içerisindeki kaçak yapıları yasal süreç dahilinde yıkan Çankaya Belediyesi, kenti tehlike arz eden yapılardan kurtararak planlı yapılaşmaya katkı sunuyor. İlçe genelinde terk edilerek işgallere açık hale gelen ve metruk halde bulunan kaçak yapıların tespitini yapan Çankaya Belediyesi, bu yapıları yasal süreç ve komisyon kararları ile yıkıyor.

Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen pandemi sürecinde tehlike arz eden kaçak yapıların yıkılması konusunda hassas davranan Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz yıl 159 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kısıtlama tedbirlerinin olduğu zamanlarda hiçbir cezai işlem gerçekleştirmeyen Çankaya Belediyesi, bu sürede 121 gecekondu, 6 kaçak ya da ruhsatsız bina, 30 kamu alanı olup da işgal edilen yerler ile 2 de vatandaşın talebi üzerine bina yıkımı gerçekleştirdi.

"Kaçak yapılarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'da önemli yatırımlara ve projelere imza atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Her şehrin en büyük sorunlarından olan ve kangrene dönüşen plansız yapılaşmaların ilçemizde sonlandırılması için koordineli bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yapılar vatandaşların huzur ve güvenini etkileyecek duruma geliyor. Bunu önlemek için yetkimizde bulunan kaçak ve riskli yapıların yıkımını sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı
Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı
Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı

Çankaya Belediyesi, Hisarcık, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'dan planlı yapılaşmaya katkı - Son Dakika


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