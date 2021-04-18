Çankaya Belediyesi taksicilere gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Çankaya Belediyesince, ramazan ayı dolayısıyla Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasına bağlı 215 taksi durağına 3 bin 870 paket gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının başlamasıyla gıda kolisi yardımlarının da başladığı belirtildi.

Vatandaşların yanı sıra esnafa da yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasına bağlı 215 taksi durağı temsilcisine duraklarda dağıtılmak üzere 3 bin 870 paket gıda kolisi teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak, "Böylesi zorlu bir dönemde esnafımıza destek veren Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, pandemi döneminde de her türlü desteği eksik etmedi. Ramazan ayında da zorda olan arkadaşlarımıza yardım elini uzattı, yanımızda olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.